0553 313 94 23

Bursa'da korkutan olay! İki muhtar törende bayıldı

Bursa'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende baygınlık geçiren iki muhtar, hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

19 Ekim 2018 Cuma 16:34
Bursa'da korkutan olay! İki muhtar törende bayıldı

İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Kayman, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptığı sırada bayıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Heykel Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kürsüye çıkan Kayman, muhtarların siyasetten uzak, tarafsız, hiçbir siyasi gücü arkasına almadan seçilen, gece gündüz çalışan, demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Mahalle sakinleri ile devlet kurumları arasındaki ilişkilerde önemli rol oynayan muhtarların, katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Kayman, "Vatandaşın devlete ihtiyacı olduğunda çalacağı ilk kapı muhtarlar olmalıdır. Muhtarların dertleri hemen hemen aynı ancak şunu belirteyim ki muhtarlar, bileğinin hakkı ile göreve geliyorlar. Bizler devletin ve vatandaşın yanındayız, bize düşen görevleri yapmaya hazırız." dedi.

Kayman, konuşmasının sonuna doğru fenalaşarak yere yığıldı. Bayılan Kayman'a ilk müdahaleyi, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş ve orada bulunan bir sağlıkçı yaptı.

Bir muhtar daha bayıldı

Kayman'ın bayılmasının ardından Esenler Mahalle Muhtarı Süreyya Aydın da fenalaşarak yere yığıldı. İki muhtar, hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhtarların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 16:34
  1. Bursa
  2. Süreyya Aydın
  3. Resul Kayman
  4. İnegöl Devlet Hastanesi
  5. 19 Ekim Muhtarlar Günü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da korkutan olay! İki muhtar törende bayıldı
    1. Bursa'da korkutan olay! İki muhtar..
    2. Mustafa Sarıgül belediye başkan aday..
    3. Sancaktepe'deki banka soyguncuları..
    4. Davayı kaybettiler! CHP’li belediye..
    5. FETÖ’cü, Albaya çıkıştı, 4 yıl daha yedi
    6. İstanbul merkezi tarihi esen..
    7. Suud müftüsü Kraliyet meddâhlığına..
    8. Gheorghe Hagi: Ben Messi gibiyim,..
    9. Kaşıkçı olayında flaş gelişme!..
    10. Akgönenç, Hakk’a yürüdü
    11. Danıştay’ın “Andımız” kararı..
    12. ABD'den Filistin kararı! Kapatılıyor
    13. Fransa açıkladı: Bölgeye uçak gemi..
    14. ASELSAN tıbbi cihazda hedef büyütüyor
    15. ALES sonuçları açıklandı
    16. “İş gücüne katılım oranı en yüksek..
    17. AK Parti Genel Sekreteri Şahin,..
    18. Katil İsrail ordusundan Gazze sınırına..
    19. Twitter'dan Cemal Kaşıkçı kararı!
    20. Yerli logo oyunu
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor