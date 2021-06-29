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Gündem Bursa'da korkutan anlar! Acil iniş yaptı
Gündem

Bursa'da korkutan anlar! Acil iniş yaptı

Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Yakup Canbolat, "Uçağın içindeki iki pilotun da sağlık durumu iyi. Yaraları da yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 15:53:00 - 2021-06-29 15:54:59
Bursa'da korkutan anlar! Acil iniş yaptı

Bursa'da eğitim uçağı, meyve bahçesine acil iniş yaptı.

Eğitim uçuşu yapan özel bir firmaya ait Cessna tipi 2 kişilik eğitim uçağında, henüz bilinmeyen nedenle arıza oluştu. Uçak, çevredeki bir meyve bahçesine acil iniş gerçekleştirdi.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, bölgedeki bir meyve bahçesine inen uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçağın içindeki iki pilotun da sağlık durumu iyi. Yaraları da yok." dedi.

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