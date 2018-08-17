Bursa'da korku dolu dakikalar! İki metrelik yılan...

Cerrah Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir baza fabrikasına giren yılanı gören işçiler büyük panik yaşadı. Haber verilmesi üzerine fabrikaya gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri, yılanı kimseye zarar vermeden yakaladı. Kapının önüne çıkarılan 2 metre uzunluğundaki yılan, daha sonra tabiata salındı.