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Aktüel Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu
Aktüel

Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-07 12:11:30 -
Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın Keles ilçesinde 4 gün önce kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu.

İlçeye bağlı Dağ Demirciler Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Zübeyde Aydoğdu'ya, 4 günlük arama çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Aydoğdu, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından bulundu.

Mantar toplamak için 3 Kasım'da öğle saatlerinde evinden ayrılan Aydoğdu'nun evine dönmemesi üzerine yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, bunun üzerine jandarma, AFAD, arama kurtarma dernekleri ile Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 60 kişiden oluşan ekiplerle kırsal bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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