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Aktüel Bursa'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Aktüel

Bursa'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:04:18 -
Bursa'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Z.I. (60) yönetimindeki 16 ER 540 plakalı kamyon, Kurtuluş Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatime Öztürk'e (69) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen kadının cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsü Z.I. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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