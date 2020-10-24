Bursa'da kaçak olarak maske üreten fabrikaya operasyon

BURSA (AA) - Bursa'da, kaçak olarak maske üreten fabrikaya düzenlenen operasyonda, 117 bin 500 adet kullanıma hazır paketlenmiş yüz maskesi, 35 bin 100 adet yarı mamül yüz maskesi, maske üretiminde kullanılan makine, maske kumaşı ve boş kutular ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, emniyet güçleri, İnegöl ilçesi Süleymaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında gerekli izinler alınmadan maske üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda, kumaş imalat fabrikası olan binanın bir bölümüne maske üretimi için gerekli bir makineyle ilgili malzemelerin konulduğunu ve çok sayıda maske üretildiğini tespit etti.

Sağlık Müdürlüğü görevlileri, zabıta ve İnegöl OSB Müdürlüğü görevlilerinin de hazır bulunduğu operasyonda, 117 bin 500 adet kullanıma hazır paketlenmiş yüz maskesi, 35 bin 100 adet yarı mamül yüz maskesi, maske üretiminde kullanılan makine, 12 top maske kumaşı ve boş maske kutuları ele geçirildi.

İş yeri sahibi E.H. hakkında Ummumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. Maskelerin üretildiği alan mühürlendi.



