  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da halı ile güvenlik kamerasını kapatmaya çalışan hırsız, kameraya yansıdı
Aktüel

Bursa'da halı ile güvenlik kamerasını kapatmaya çalışan hırsız, kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 20:35:15 -
Bursa'da halı ile güvenlik kamerasını kapatmaya çalışan hırsız, kameraya yansıdı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin, hırsızlık için girdiği iş yerinde halıyla güvenlik kamerasını kapatmaya çalıştığı anlar, yine güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir muhasebe bürosuna giren şüpheli, eline aldığı halı ile güvenlik kamerasını kapatmak istedi. Başarılı olamayan hırsız, tekrar halı ile içeri girerek güvenlik kamerasını kapattı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis, büroda bulunan bilgisayar ve hayır kumbaralarını çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AÖF sınavları ne zaman?
Eğitim

AÖF sınavları ne zaman?

AÖF sınavları online mı? | Eğitim hayatlarını Açıköğretim Fakültesi’nde sürdüren milyonlarca kişi ara sınavların ne zaman nasıl yapılacağını..
Polisler valiye yakalandı! Ceza yazıldı
Korona Virüs

Polisler valiye yakalandı! Ceza yazıldı

Rize'de denetime çıkan Vali Kemal Çeber, bir kefeteryada maske ve mesafe kuralına uymayan 3 polis memuruna ceza verilmesini istedi. Vali Çeb..
'Yalan makinası' İrfan Değirmenci’nin yüzsüzlüğü ‘pes’ dedirtti! İzleyicisini ‘aptal’ yerine koydu
Medya

'Yalan makinası' İrfan Değirmenci’nin yüzsüzlüğü ‘pes’ dedirtti! İzleyicisini ‘aptal’ yerine koydu

Halk TV’de Ana Haber Bülteni sunan İrfan Değirmenci, eski bir fotoğrafı verip, “pandemi zamanında ekmek kuyruğu” diye servis etti. İzleyicis..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay