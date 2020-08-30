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Aktüel Bursa'da geri manevra yaparken genç kızın ölümüne neden olan kamyonetin sürücüsü tutuklandı
Aktüel

Bursa'da geri manevra yaparken genç kızın ölümüne neden olan kamyonetin sürücüsü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 22:43:26 -
Bursa'da geri manevra yaparken genç kızın ölümüne neden olan kamyonetin sürücüsü tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, geri manevra yaparken genç kıza çarparak ölümüne neden olan kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

Yenibağlar Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, geri manevra yaparken aşure dağıtmak için dedesinin evine giden Eda Müdüroğlu'na çarparak ölümüne neden olan kamyonetin sürücüsü İ.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta dün İ.B. yönetimindeki 16 LZ 465 plakalı kamyonet, geri manevra yaparken, aşure dağıtmak için dedesinin evine giden Eda Müdüroğlu'na çarpmıştı. Kazada, apartman girişiyle kamyonet arasına sıkışan Müdüroğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.




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