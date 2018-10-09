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Bursa'da FETÖ operasyonu: 6'sı asker 11 kişi gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf asker 11 kişi gözaltına alındı.

09 Ekim 2018 Salı 23:37
Bursa'da FETÖ operasyonu: 6'sı asker 11 kişi gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları öğrenilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik soruşturma başlattı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6'sı muvazzaf asker 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri yapılmak üzere önce emniyete ardından ise adliyeye sevk edildi. Şahısların savcılık sorguları devam ediyor.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 23:37
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