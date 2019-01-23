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Bursa'da FETÖ operasyonu! 10 kişi tutuklandı

Bursa’da FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 23 sanıktan 13’ü etkin pişmanlıktan faydalanıp adli kontrolle serbest bırakılırken 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 00:19
Bursa'da FETÖ operasyonu! 10 kişi tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki askeri mahrem yapılanması mensubu oldukları tespit edilen 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri harekete geçti. Bursa merkezli 18 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında 2 ByLock kullanıcısının da bulunduğu 15'i muvazzaf toplam 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların büfelerin ankesörlü telefonları aracılığıyla örgüt mensuplarıyla görüşmeye devam ettikleri öğrenildi.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına mensup 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 13’ü gözaltına alındıktan sonra itirafçı oldu. Hakim karşısına çıkan 23 şüpheliden 13'ü itirafçı oldukları gerekçesi ile etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 00:19
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