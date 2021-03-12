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Yaşam Bursa'da facianın yaşandığı kaza alanı havadan görüntülendi
Yaşam

Bursa'da facianın yaşandığı kaza alanı havadan görüntülendi

Bursa'nın Kestel ilçesinde freni boşalan tırın, önüne gelen aracı ezdiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği 21 kişinin de yaralandığı feci kazanın ardından, savaş alanına dönen alan havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 21:39:00 -

Bursa’da freni patlayan tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan görüntülendi.

Tır önüne gelen aracı biçti

Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İnegöl istikametinden gelen tır, freni patlayınca önündeki araçlara çarptıktan sonra bariyerleri de aşıp karşı şeride geçti.

 

3 ölü, 21 yaralı

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9’u ağır 21 kişi de yaralandı.

Yaklaşık 50 metre sonra durabilen tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan görüntülendi.

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