Bursa'da facianın yaşandığı kaza alanı havadan görüntülendi
Bursa'nın Kestel ilçesinde freni boşalan tırın, önüne gelen aracı ezdiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği 21 kişinin de yaralandığı feci kazanın ardından, savaş alanına dönen alan havadan görüntülendi.
Bursa’da freni patlayan tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan görüntülendi.
Tır önüne gelen aracı biçti
Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İnegöl istikametinden gelen tır, freni patlayınca önündeki araçlara çarptıktan sonra bariyerleri de aşıp karşı şeride geçti.
3 ölü, 21 yaralı
Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9’u ağır 21 kişi de yaralandı.
Yaklaşık 50 metre sonra durabilen tırın savaş alanına çevirdiği anayol havadan görüntülendi.