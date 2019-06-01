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Bursa'da eşzamanlı operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında

Bursa'da, polis ekipleri terör örgütü DAEŞ için düğmeye bastı. Çok sayıda adrese eşzamanlı baskın düzenleyen emniyet güçleri çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 06:23
Bursa'da eşzamanlı operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kemalpaşa ve Yenice mahallerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 06:23
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