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Aktüel Bursa'da ehliyetsiz ve kimliksiz sürücü kısıtlama denetimine takıldı
Aktüel

Bursa'da ehliyetsiz ve kimliksiz sürücü kısıtlama denetimine takıldı

Sigortası bulunmayan aracını bağlatmamak için polis memuruna direnen adamın çabası sonuçsuz kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 06:57:38 -
Bursa'da ehliyetsiz ve kimliksiz sürücü kısıtlama denetimine takıldı

BURSA (AA) - Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında polis denetimine takılan, ehliyetsiz ve kimliksiz şekilde sigortasız aracı kullanan sürücüye ceza uygulandı.

Merkez Osmangazi İlçesi Bursa-İzmir karayolu üzerindeki Acemler mevkisinde, polis ekipleri, 16 SBE 89 plakalı aracı durdurdu.

İzin belgesi ibraz edemeyen ve ehliyeti olmayan sürücü, polislere kimlik de gösteremedi. Kullandığı aracın trafik sigortası da bulunmayınca sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, kısıtlamayı ihlal ettiği için de 3 bin 186 lira para cezası kesildi.

Araç sahibine ise ehliyetsiz kişiye aracını kullandırmaktan 2 bin 473 lira para cezası uygulandı.

Aracı teslim alabilecek bir yakını olup olmadığını soran polise telefonunun da olmadığını söyleyen kişi, polisin aracı bağlamak zorunda olduğunu söylemesi üzerine taksiyle olay yerinden uzaklaştı.

Otomobil çekiciye yüklendiği sırada, bir yakınıyla tekrar denetim noktasına gelen sürücünün, aracın bağlanmasına engel olmak için uzun süre polise direnmesi kameralara yansıdı.

Sürücünün tüm çabalarına rağmen araç bağlanarak trafik otoparkına çekildi.

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