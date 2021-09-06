Bursa’da domates verimi yüz güldürüyor

Bursa’da salçalık domatesin verimi ve kalitesi çiftçiyi sevindiriyor. Özellikle Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde önemli oranda yetiştirilen üründe bu sene 1 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa’nın salçalık domates üretiminde üs konumunda bulunduğunu dile getirdi. Aygül, şöyle dedi: “Ülkemizin salçalık domates üretimi 4.5 milyon ton. Bunun 1 milyon tondan fazlası Bursa’da üretiliyor. Şehirde 270 ton sofralık domates üretimi, 17 de salça fabrikası var. Bu rakamların hepsini üst üste koyduğumuzda Bursa’nın domates üretiminde Türkiye’nin önemli kentlerinden olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl dekar başına verim iyiydi, ürün kalitesi de çok yüksek. Geçen yıl 30 kuruşa kadar düşen fiyatlar, bu sene 60 kuruşun altına inmedi.”