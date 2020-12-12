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Aktüel Bursa'da demir doğrama atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı
Aktüel

Bursa'da demir doğrama atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 14:35:54 -
Bursa'da demir doğrama atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'da demir doğrama ve kaynak atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde, Ekrem Ö'ye ait atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Patlama seslerinin de duyulduğu olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sırasında atölyede bulunan Nefi Ö. (61) ile Rıdvan G. (61) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.


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