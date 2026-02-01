  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Bursa’da damat dehşeti: 5 sene önce mevlitte başlayan kin cinayetle bitti
Gündem

Bursa’da damat dehşeti: 5 sene önce mevlitte başlayan kin cinayetle bitti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bursa’da damat dehşeti: 5 sene önce mevlitte başlayan kin cinayetle bitti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hem kayınpederine hem kayınbiraderine kurşun yağdıran damadın, 5 sene önceki bir olayın kini sebebiyle saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İnegöl Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta damat Adem Ü. husumetli olduğu kayınbabası Ahmet K. (68) ve kayınbiraderi Halil Can K. (35) ile karşı karşıya geldi. Belindeki silahı çeken damat, kurşun yağdırdı. Damadın tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayınbiraderinin ise sol bacağına isabet etti. Mermiler ayrıca, iş yerlerine ve araçlara da isabet etti. Şüpheli koşarak kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan kayınbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, damadın 5 sene önceki olay sebebiyle kurşun yağdırdığı ortaya çıktı.

Adem Ü.'nün, 5 sene önce kanser nedeniyle vefat eden eşi Türkan Ü.'nün mevlit merasimine yakınlarını çağırmadığını iddia ettiği kayınbabasıyla tartışma sonucu olayın yaşandığı öğrenildi.
Polis kaçan damadı arıyor.

