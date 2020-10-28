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Aktüel Bursa'da Cumhuriyet Bayramı konseri
Aktüel

Bursa'da Cumhuriyet Bayramı konseri

Yeniakit Publisher
2020-10-28 02:45:28 -
Bursa'da Cumhuriyet Bayramı konseri

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü ses ve saz sanatçılarından oluşan orkestra, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Tayyare Kültür Merkezi' nde gerçekleştirilen konserde sanatseverler sosyal mesafe düzenine uygun yer aldı.

Gecede Türk Sanat Müziği sanatçıları Ayşe Sağlam, Oğuz İmrak, Gökay Usludur, Bahar Güldüren, İlker Cansevdi ve Salih Taşkın seslendirdikleri eserlerle seyircilere, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşattı.

Sanatçılar "Çırpınırdı Karadeniz", "Yanık Ömer", "Ordunun Duası", "Ah Bir Ataş Ver"in de aralarında bulunduğu birçok eseri seslendirdi.

Konser sonunda ses ve saz sanatçıları Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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