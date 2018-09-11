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Bursa’da çocuğunun arkasından camdan atlayan anne konuştu

3 yaşındaki oğlu Abdulvahap Karakaya camdan düşünce arkasından atlayan anne Nigar Karakaya’nın (39) ilk ifadesi alındı.

11 Eylül 2018 Salı 11:34
Bursa’da çocuğunun arkasından camdan atlayan anne konuştu

Nigar Karakaya polise verdiği ifadesinde "Camdan aşağıya doğru bakınca oğlumu yerde gördüm ve kendimi kaybedip gidip başka bir camdan da ben atladım” dedi

Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi Gündoğdu sokakta 25 Ağustos tarihinde meydana geldi. 3 yaşındaki Abdulvahap Karakaya evde oyun oynadığı sırada camdan düştü. Bunu komşusunun haber vermesiyle öğrenen anne Nigar Karakaya da oğlunun düşmesine dayanamayarak arkasından atladı. Olayda minik Abdulvahap hayatını kaybederken, anne Nigar Karakaya ise bir arabanın üzerine düşerek ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi tamamlanan anne Karakaya sağlık durumu iyiye gidince normal odaya alındı.

Kız çocuğu çocuğun düştüğünü söyledi
Anne Karakaya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine verdiği ifadede, oğlunun düştüğünü kapıya gelerek haber veren bir kız çocuğundan öğrendiğini dile getirdi. Karakaya ifadesinde, “Ben olay günü oğlumu alıp anneme bayram ziyaretine gitmiştim. Oğlumla birlikte annemin evinde uyuyordum. Ben uyurken çocuk uyanmış ve evde oynarken aşağıya düşmüş. Ben düştüğünü görmedim. Kapımız çaldı. Kapıyı açınca bir kız çocuğu bizim evin camından bir çocuğun aşağıya düştüğünü söyledi. Ben oğlumun düştüğünü o kız çocuğundan öğrendim. Camdan aşağıya doğru bakınca oğlumu yerde gördüm ve kendimi kaybedip gidip başka bir camdan da ben atladım” dedi
Acılı annenin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 11:34
  1. bursa
  2. osmangazi

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