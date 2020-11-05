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Aktüel Bursa'da cinayet davasının 6 sanığının yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Bursa'da cinayet davasının 6 sanığının yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:19:32 -
Bursa'da cinayet davasının 6 sanığının yargılanmasına devam edildi

BURSA (AA) - Bursa'da 2 aile arasında çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Uğur B, Cihan ve İnan D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Tutuksuz 3 sanık ise duruşmaya gelmedi.

Tanık olarak dinlenen Fatih B, olayın ardından kimin kullandığını bilmediği bıçağı yerden aldığını söyledi.

Herhangi birine zarar gelmemesi adına böyle bir şey yaptığını anlatan tanık, "Bıçağı kime verdiğimi olayın şokuyla hatırlamıyorum. Bıçağa ne olduğunu da tam olarak bilmiyorum. Sonradan duyduğum kadarıyla bıçak olay yerinde bulunmuş. Bıçağı bulduğum yerin yakınında bir kişi yaralı halde duvara yaslanmış vaziyetteydi." diye konuştu.

Sanık Cihan D. ise bıçağı kullanmadığını ileri sürdü. İşlemediği bir suç yüzünden cezaevinde bulunduğunu savunan Cihan D, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde Eylül 2019'da 2 aile arasında ev meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklanan Kenan B. hastanede hayatını kaybetmiş, olaya karışan 6 kişi yakalanmıştı.

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