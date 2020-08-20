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Aktüel Bursa'da çıkan kavgada bir kişi aracını insanların üzerine sürdü
Aktüel

Bursa'da çıkan kavgada bir kişi aracını insanların üzerine sürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:59:35 -
Bursa'da çıkan kavgada bir kişi aracını insanların üzerine sürdü

BURSA (AA) - Bursa'da arazide kurdukları çadırlarda yaşayan aileler arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesinde çadır kurdukları arazide yaşayanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bazıları akraba olan tarafların birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı kavga sırasında bir kişi, otomobilini alandaki insanların üzerine sürdü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi.

Başından hafif yaralanan bir kişiye, sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

Çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda, aracını insanların üzerine süren kişinin savcılıkça ifadesinin alınacağı öğrenildi.


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