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Yerel Bursa'da bir kişi parkta ölü bulundu
Yerel

Bursa'da bir kişi parkta ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2024-09-15 15:19:00 -
Bursa'da bir kişi parkta ölü bulundu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde parkta cansız bedeni bulunan kişinin ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Balkan Mahallesi'ndeki Kondisyon Parkı'nda yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kimliği Erol Köseoğlu (55) olarak belirlenen bu kişinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Köseoğlu'nun kesin ölüm nedeninin tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

Erol Köseoğlu'nun bankta otururken kalp krizi geçirdiği ve yere düşünce başını taşa çarparak öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

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