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Aktüel Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu
Aktüel

Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:21:51 -
Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, evinde ölü bulundu.

Akpınar Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Onur Selim Şenel'den (33) haber alamayan aynı binada oturan yakınları, bu kişinin dairesini kontrol etti.

Şenel'in hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şenel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şenel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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