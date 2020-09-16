  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da bir evden 8 kamyon çöp çıktı
Aktüel

Bursa'da bir evden 8 kamyon çöp çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 09:07:04 -
Bursa'da bir evden 8 kamyon çöp çıktı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir evdeki çöpler temizlendi.

Pınarbaşı Mahallesi Kaleboyu Caddesi'nde İlhan U'ya ait evden çevreye kötü kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediye ve polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, ev sahibiyle irtibata geçerek, evin temizlenmesi için harekete geçti.

Osmangazi Belediyesine bağlı zabıta ve temizlik ekipleri yaklaşık 8 kamyon çöp çıkardıkları evde temizlik de yaptı.

Çalışma sırasında bulunan eski ruhsatsız tüfek, polis ekiplerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek
Dünya

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek

Amerikalı Bloomberg’in son dakika geçtiği habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı'nın istifa edeceği iddia edildi.
Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler
Dünya

Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler

İsviçre'nin Cenevre kentinde satışa çıkarılan kumar biletinde, ızgaranın ilk sütununda "Yahudi" ve "gazlı" kelimeleri yer aldı. Kurum, "tali..
Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular
Korona Virüs

Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular

Koronavirüse karşı aşı geliştiren firmalardan Sinovac Biotech şirketinin Genel Müdürü Helen Yang "Türkiye'de korona aşısı için klinik deneyl..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı