  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da belediyede iş bulma vaadiyle dolandırıcılığa hapis cezası
Aktüel

Bursa'da belediyede iş bulma vaadiyle dolandırıcılığa hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:52:28 -
Bursa'da belediyede iş bulma vaadiyle dolandırıcılığa hapis cezası

BURSA (AA) - Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi'nde iş bulma ve büfe kiralama vaadiyle 14 kişiyi 76 bin 400 lira dolandıran kişiye, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 45 yaşındaki Erkan Özlütürk, işe sokma ya da belediyeden büfe kiralama yapabileceği vaadiyle 14 kişiyi kandırdı.

Bu vaatle 14 kişiden 500 lira ile 30 bin lira arasında değişen rakamlarda toplam 76 bin 400 lira toplayan Özlütürk, kayıplara karıştı.

Özlütürk'e ulaşamayan mağdurların yargıya başvurması üzerine, Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Özlütürk hakkında "Dolandırıcılık, kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görülebileceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.

Duruşmaya katılan müştekiler, verdikleri ifadelerde sanığın işe sokma ve büfe kiralama vaadiyle kendilerinden para aldığını anlattı.

Gözaltına alınan sanık Erkan Özlütürk ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyip mağdurlardan borç para aldığını, kimseye bir vaatte bulunup dolandırıcılık yapmadığını öne sürdü.

Tarafların ifadeleri, Özlütürk'ün hesap dökümü, para çekimi sırasındaki kamera görüntülerini inceleyen mahkeme heyeti, müşteki R.Y'yi iş bulma vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer müştekilerle ilgili verilen cezalar ise 2 yıldan az olduğu için ertelendi.

Açıklamada, zaman zaman Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş veya bazı kurum yöneticilerinin isimleri kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı hatırlatılarak, bu konuda dikkatli olunması istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir
Gündem

Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu eski üyesi Mehmet Kapukaya Hoca, bir kimseye iftira atmanın İslam'a göre hükmünü anlattı..
Gündem

"Tüm emperyalistler neden Erdoğan'a karşı?"

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Carlos, emperyalistlerin Erdoğan'a karşı olmasına değinirken F..
Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu

İşgali Ermenistan'a karşı başlattığı askeri operasyonu başarılı bir şekilde sürdüren Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha kurtardı...
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay