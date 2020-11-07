Bursa'da belediyede iş bulma vaadiyle dolandırıcılığa hapis cezası

BURSA (AA) - Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi'nde iş bulma ve büfe kiralama vaadiyle 14 kişiyi 76 bin 400 lira dolandıran kişiye, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 45 yaşındaki Erkan Özlütürk, işe sokma ya da belediyeden büfe kiralama yapabileceği vaadiyle 14 kişiyi kandırdı.

Bu vaatle 14 kişiden 500 lira ile 30 bin lira arasında değişen rakamlarda toplam 76 bin 400 lira toplayan Özlütürk, kayıplara karıştı.

Özlütürk'e ulaşamayan mağdurların yargıya başvurması üzerine, Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Özlütürk hakkında "Dolandırıcılık, kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görülebileceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.

Duruşmaya katılan müştekiler, verdikleri ifadelerde sanığın işe sokma ve büfe kiralama vaadiyle kendilerinden para aldığını anlattı.

Gözaltına alınan sanık Erkan Özlütürk ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyip mağdurlardan borç para aldığını, kimseye bir vaatte bulunup dolandırıcılık yapmadığını öne sürdü.

Tarafların ifadeleri, Özlütürk'ün hesap dökümü, para çekimi sırasındaki kamera görüntülerini inceleyen mahkeme heyeti, müşteki R.Y'yi iş bulma vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer müştekilerle ilgili verilen cezalar ise 2 yıldan az olduğu için ertelendi.

Açıklamada, zaman zaman Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş veya bazı kurum yöneticilerinin isimleri kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı hatırlatılarak, bu konuda dikkatli olunması istendi.