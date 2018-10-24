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Bursa'da baltalı cinayete ağırlaştırılmış müebbet istemi

Bursa'da, fabrika bekçisi Süleyman Kıran'ı evinde baltayla öldürüp 450 lirasını aldığı iddiasıyla tutuklanan inşaat işçisi Cevdet Uçar hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'yağma' suçundan ise 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:13
Bursa'da baltalı cinayete ağırlaştırılmış müebbet istemi

Olay, şubat ayında, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrikada bekçilik yapan 1 çocuk babası Süleyman Kıran, evinde baltayla başına vurularak öldürüldü. Kıran işyerine gitmeyince, durumdan şüphelenen mesai arkadaşları evine geldi. Kıran'ın cesediyle karşılan arkadaşları, polise haber verdi. Polis, olayla ilgili Cevdet Uçar'ı gözaltına aldı. Binaya girip çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan Cevdet Uçar'ın, ayakkabısında da ölen Kıran'ın kan izine rastlandı. Uçar'ın, Kıran'ı öldürdükten sonra cebinden aldığı 450 lira ile olay sırasında kullandığı eldiven ise toprağa gömülü bulundu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Cevdet Uçar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

​Cumhuriyet savcısının, Kıran'ın öldürülmesi olayıyla ilgili hazırladığı iddianame tamamlandı. Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Cevdet Uçar hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'yağma' suçundan da 15 yıl hapis cezası talep edildi. Uçar, iddianamedeki savunmasında, "Devlet kurumunda çalışmama rağmen, ek iş olarak inşaat işleri yapıyordum. Süleyman Kıran’ın ahşap evinin yanında bulunan arsasına ev yapmak için 20 bin lira karşılığında anlaştım. Bana 15 bin lira peşin verdi. Yine de ekonomik sıkıntı çekiyordum. Süleyman’da para olduğunu bildiğimden olay gecesi evinin kapısının arkasında saklandım. Bira şişeleriyle geldi. O sırada aramızda tartışma çıktı. Elimdeki balta ile kafasına vurdum. Sonra kendisini evinin içine sürükleyerek götürdüm. Elimdeki eldiveni ve cebinden aldığım 450 lirayı bir kutuya koyup, bir yere gömdüm" dedi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 11:13
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