THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Bursa'da ayyaş, camiyi ateşe verdi!

Bursa'da akşam vakti kafayı çeken bir ayyaş, camiyi ateşe verdi.

26 Ağustos 2018 Pazar 10:45
Bursa'da ayyaş, camiyi ateşe verdi!

Edinilen bilgilere göre olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Sanayi Camii'nde meydana geldi. Tuvalet ve abdesthane olarak kullanılan bölümde gece yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek camiye ve sanayideki dükkanlara sıçramadan söndürdü. Yapılan incelemelerde yangının elektrik kontağında çıktığı illeri sürüldü.

YUNUS EKİPLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Durumu şüpheli bulan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde yangından 3 dakika önce bir şahsın tuvaletler bölümünden çıktıktan sonra yangının başladığını tespit etti. Bunun üzerine çevrede yapılan aramalarda eşkali belirlenen Kerim D. isimli şahıs Orhaniye mahallesinde kıskıvrak yakalandı. Yakalan şahsın elinde bir poşet içerisinde caminin tuvaletini ateşe verdiği yanıcı maddeler ele geçirildi.

YANGINI ÇIKARDIĞINI KABUL ETTİ

Aşırı derece alkollü olan şahıs yangını kendisinin çıkardığını kabul ettiği öğrenildi. Kerim D. yunus ekipleri tarafından sağlık kontrollünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahsın elinde ele geçirilen malzemeler ise olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinden sonra olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken yangın sonrası tuvalet ve abdesthane bölümünde maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 10:45
  1. Bursa
  2. ayyaş
  3. cami yangını

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatan hainleri saldırıyı ranta çevirdi! Fiyat yükselttiler
    1. Vatan hainleri saldırıyı ranta..
    2. BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri..
    3. TSK'dan Malazgirt videosu.....
    4. İstanbul'da torbacılara nefes kesen..
    5. İran Savunma Bakanı Hatemi'den katil..
    6. TL için yeni fırsat
    7. Bal ormanı sayısı 424’e ulaştı
    8. Af ekimde çıkıyor mu?
    9. Antalya’da hedef 30 milyon turist
    10. BİM’den indirimli kırtasiye ürünleri
    11. Türk Telekom’a 12 ödül birden
    12. TOKİ’den son dakika indirim kampanyası!
    13. Kaldırımda oturuyor sandılar... Acı..
    14. MHP ısrarcı! 8 maddelik af teklifinde..
    15. Trump, doların itibarını FED’le..
    16. Ekonomik saldırılara ‘dijital para’..
    17. Afganistan'da ardı ardına üst düzey..
    18. Lüks otomobil satışlarında büyük düşüş!
    19. TOKİ Tokat konut başvuruları
    20. Türk savaş pilotları 'en doğru karar'ı..
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Hayko Bağdat'a tokat gibi cevap!
    Hayko Bağdat'a tokat gibi cevap!
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"