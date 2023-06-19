Bursa'da aydınlatma direğine çarpıp devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp devrilen cipteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
G.B. idaresindeki 16 BIP 87 plakalı cip, Akpınar Mahallesi Sanayi Caddesi'nde seyir halindeyken aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, sürücü G.B. ile C.B. araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.