Bursa'da aracını çalan genci öldüren iş adamının yargılanmasına devam edildi

BURSA (AA) - Manisa'dan çalınan aracının peşine düşerek yaptığı takip sonucu Bursa'da bulduğu otomobilindeki 2 şüpheliden birini tabancayla öldürdüğü öne sürülen iş adamı ile kuzeninin yargılanmasına devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Ömer Er (34) katılamadı. Maktulün yakınları, Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vekili ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Halil İbrahim Er de duruşmaya Keles Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Olay günü maktulün yanında bulunan tanık Bayram Ali Ü, olaydan bir önceki günün akşamında Mustafa Alınç ile Geçit Mahallesi'nde karşılaştıklarını ve arabaya orada bindiğini söyledi.

Mustafa'nın Alınç'ın, aracı Akhisar'da bir kişiden geçici aldığını ve annesine teslim edeceğini söylediğini belirten tanık, olaydan bir gün önce polislerin kendilerini kovaladığını ve o gece eve gitmediklerini dile getirdi.

Bayram Ali Ü, olay günü ise maktulle araçla Emek semtinin üstündeki açık alana çıktıklarını bildirerek, şöyle konuştu:

"Elimizi yüzümüzü yıkamak için oraya çıkmıştık. Yanımızda başka kimse yoktu. Bu sırada bir araba Emek istikametinden bizim bulunduğumuz yere doğru geldi, 50 metre mesafede durdu. İçinden 3 kişi indi. Arabadan inip üzerimize doğru koşarak üçü de ateş ediyordu, üçünün de elinde tabanca vardı. Ateş edilince canımı kurtarmak için ana yola doğru bu şahısların aksi istikametine kaçtım. Mustafa benimle beraber koşmadı. Ben arkama bakmadan olay yerinden kaçtım."

Aşağı yola kadar inip bir arabayı durdurduğunu, polis ve ambulans çağırmalarını söylediğini anlatan tanık, "Orada Mustafa'ya bir şey olmuştur diye düşünerek ambulans çağırdım. Ateş edenleri daha önce hiç görmemiştim. Ben kaçtıktan sonra olan olayları da hiç görmedim. Bende ya da Mustafa'da silah yoktu. Şahıslar ateş etmeye başladığı anda biz Mustafa ile BMW marka aracın şoför mahallinin bulunduğu tarafta her ikimiz de dışarıdaydık. Yüzümüz onların geldiği yöne doğru dönüktü. 3 şahıs da sivildi. Olay hakkındaki bilgim bundan ibarettir. Olay anında 5 el silah sesi duydum." dedi.

Olaydan sonra korktuğu için polise gitmediğini ifade eden Bayram Ali Ü, sonrasında evine gittiğini ve polisin kendisini orada yakaladığını kaydetti.

Sanık Ömer Er'in avukatı, delillerin toplandığını, müvekkilin tutuksuz yargılanmasını talep ettiklerini söyledi.

Eksik evrakların tamamlanması ve sanık Er'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'den Manisa'ya gitmek üzere 2 Şubat akşamı yola çıkan Ömer Er, yolda otostop yapan Mustafa Alınç ve Murat A'yı aracına almıştı. Daha sonra kullanması için verdiği otomobilin Alınç tarafından çalınması üzerine aracının peşine düşen Er, 5 Şubat'ta Bursa'da bulduğu aracındaki Alınç'a tabancayla ateş etmişti. Alınç olay yerinde ölmüş, Er tutuklanmıştı.



Ömer Er'in yanındaki Yunus O. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, polis kuzeni Halil İbrahim Er de adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

