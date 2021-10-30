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Gündem Bursa’da alkollü yakalanan sürücü ‘Sabah protein tozu içtim’ dedi, ceza yemekten kurtulamadı!
Gündem

Bursa’da alkollü yakalanan sürücü ‘Sabah protein tozu içtim’ dedi, ceza yemekten kurtulamadı!

Bursa’da bir sürücü alkollü olarak polise yakalandı. Alkol kullanmadığını iddia eden sürücü, “Sabah protein tozu içtim’ dedi ama ceza yemekten kurtulamadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 05:05:00 -
Bursa’da alkollü yakalanan sürücü ‘Sabah protein tozu içtim’ dedi, ceza yemekten kurtulamadı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilin sürücüsü, 1.09 promil alkollü çıktı. "Ben alkol kullanmam, sabah protein tozu içtim" diyen şahsa, 1339 TL para cezası yazılıp, ehliyetine de el koyuldu.

Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde, uygulama gerçekleştirdi.

"Alkol falan kullanmıyorum, sabah protein tozu içtim”

Polis ekipleri, otomobili durdurup, sürücüsü Furkan A,'ya alkol testi uyguladı. Yapılan kontrolde, 1.09 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, "Evden geliyorum. Evde yatıyordum. Alkol falan kullanmıyorum. Alkollü çıktım, anlamadım ki. Sabah protein tozu içtim. Spora gittim. O kadar yani" dedi.

1339 TL ceza

Alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulanan Furkan A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ehliyetine de el koyuldu. 

 

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