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Gündem Bursa'da acı olay
Gündem

Bursa'da acı olay

Yeniakit Publisher
2024-09-09 22:12:00 -
Bursa'da acı olay

Bursa Osmangazi'de evinin karşısındaki oyun parkına giderken minibüsün çarpıp kaçtığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Yunuseli Mahallesi 232. Sokak'ta dün akşam saatlerinde kaykay süren 10 yaşındaki Yusuf Çakır'a, Ö.S. idaresindeki 16 S 4079 plakalı servis minibüsü çarptıktan sonra kaçtı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahin Yılmaz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yusuf Çakır'ın cenazesi Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yunuseli Mezarlığı'na defnedildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçan sürücünün Ö.S. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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