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Aktüel

Bursa'da ablasını bıçakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:20:51 -
Bursa'da ablasını bıçakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'da tartıştığı ablasını bıçakla yaraladığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde yaşayan Z.G. (50) ile evine gelen kardeşi M.B. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, ablasını 7 yerinden bıçakladı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şüpheli M.B. gözaltına alındı.

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