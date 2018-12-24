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Bursa'da abi-kardeş kavgası kanlı bitti! 1 ölü

Bursa'da bir şahıs, tartıştığı abisini göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan abisi kurtarılamazken, cinayet sanığı kardeş gözaltına alındı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:40
Bursa'da abi-kardeş kavgası kanlı bitti! 1 ölü

Bursa'da kardeşi tarafından bıçaklanan abi hayatını kaybetti.

Olay, Alacahırka Mahallesi 1. Döner Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Münir S.(48), sabah saatlerinde kardeşi Mümün S.'nin evine gitti. Aralarında ailevi mesele olduğu öğrenilen abi-kardeş, çocuklarının yanında tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle abi-kardeş arasında arbede yaşandı. Mümün S., abisi Münir S.'yi, oğlu ve eşinin yanında göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan Münir S. evin ortasında yere yığıldı. Abisini bıçaklayan Mümün S.'nin eşi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Münir S.'ye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Münir S. kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olay yerinde göz altına aldığı Mümün S'nin sorgusu devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:40
  1. Bursa
  2. Abi-kardeş kavgası
  3. cinayet

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