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Aktüel

Bursa'da 2 kişiyi tabancayla vurduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 17:12:16 -
Bursa'da 2 kişiyi tabancayla vurduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da bir restoranda çıkan kavgada, 2 kişiyi tabancayla vurarak yaraladığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi'ndeki dün çıkan tartışmada restoran sahibi Erhan C. ile müşteri Onur Ö'yü yaraladığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Zanlının kimliğini belirleyen ekipler, M.Ş'yi adresinde gözaltına aldı.

Şüphelinin, Erhan C. ile aralarında servis açma meselesi yüzünden tartışma çıkması üzerine silahla işletmeciye ateş ettiği, bu sırada bir müşterinin de yaralandığı öne sürüldü.

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