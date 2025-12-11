Bursa’da 11. Yetim Dayanışma Gecesi düzenlendi

Bu yıl 11’ncisi düzenlenen Yetim Dayanışma Gecesi programına katılım yoğundu. Duygu dolu anların yaşandığı programda, birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını İHH Bursa Şubesi Başkan Vekili Burhan Sayılgan yaptı. Yetimlere yönelik çalışmaların İHH’nın en önemli çalışma alanlarından biri olduğunu vurgulayan Sayılgan, “Her kalp bir yetime sahip çıkarsa, dünyamız çok daha merhametli bir yer olacaktır. Çocuklarımızı organ mafyalarının, kötü niyetli insanların, uyuşturucunun, misyoner çalışmalarının bataklığından kurtaralım ki dünya daha güzel bir hale gelsin” dedi.

Gazze’de 33 bin yetime sponsorluk

Sayılgan’ın ardından kürsüye gelen İHH Genel Başkan Yardımcısı Cihat Çelik de yetimlere yönelik çalışmaların farklı bir önem taşıdığını belirtti. Çelik, “Yetimlere yönelik faaliyet sürdüren ve yetimlere dokunmayı başarabilmiş kişiler bir daha bu çalışmadan kolay kolay kopamıyorlar. Bugün İHH olarak 152 bin yetime sponsorluk yapma imkânımız oldu. 7 Ekim süreci başladığında Gazze’de 15 bin yetimimiz vardı. Bugün 33 bine çıktı. Yetim belirleme çalışmalarına devam ediyoruz. Sayı hâlâ artıyor. Bugün Gazze için ne kadar çırpınıyorsak diğer bölgeler için de çırpınmamız lazım. Bugün Sudan da Kudüs için Filistin için bedel ödüyor. Bugün Suriye de Kudüs için Filistin için bedel ödüyor. O yüzden Gazze’ye sahip çıktığımız gibi diğer coğrafyalara da sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.

Burkina Faso’dan bağlantı yapıldı

Programa konuşmacı olarak katılan Yazar-Edebiyatçı Hayati İnanç, Peygamber Efendimiz’in “Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan, fakire yedir, yetimin başını okşa” hadis-i şerifini hatırlattı. İnanç, İHH’nın yetimlere yönelik çalışmalarının önemini vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Öztürk ise, yetim çocuklara destek vermenin öneminden bahsederek, İHH’nın yetim çalışmalarında yapmış olduğu öncülükten dolayı teşekkür etti. Yetim çalışmaları için Burkina Faso’da olan İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan da canlı bağlantı yöntemiyle bir konuşma yaptı.

Yetimhanelerde yetişen gençler de konuştu

Kaptan, “Farklı coğrafyalara iyiliği ve adaleti götüren Osmanlı Devleti’nin kurucu şehri Bursa’mızın hayırsever insanları, bizlere verdikleri destekle tüm dünyayı kendine dert edinmiş ve iyiliği yaymak için bizleri aracı görüyor. Hayırsever Bursa halkına, yetimleri dert edinmiş ve salonumuzu dolduran tüm katılımcılarımıza, kurumumuz adına ve çalışmalarımızı yürüttüğümüz dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Programda, İHH’nın Pakistan’daki Emir Sultan Yetimhanesi’nde yetişip Türkiye’de Tıp Fakültesi’ni tamamlayan Dr. Adnan Khan ile Filipinler’deki Moro Uğur Süleyman Söylemez Yetimhanesi’nde yetişen ve Bursa’da Çevre Mühendisliği okuyan Ayşe Abdulaziz de konuşma yaptı. Konuşmalar sırasında salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Gecede, yetimler yararına hayır çarşısı kuruldu. Hayır çarşısında elde edilen gelir, İHH Bursa Şubesi’nin yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü yetim çalışmalarında kullanılacak.