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Aktüel Bursa ve Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Aktüel

Bursa ve Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-09-14 14:59:28 -
Bursa ve Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

BURSA (AA) - Bursa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğünün, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, Mersin Emniyet Müdürlüğü ile koordineli ve eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyal üzerinde yapılan incelemelerde, terör örgütünün propagandasının yapıldığı çok sayıda fotoğraf ve video tespit edilmişti.

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