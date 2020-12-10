Bursa ve çevre illerden Suriye'ye İHH yardım tırları gönderildi

BURSA (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfının düzenlediği "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" kampanyası kapsamında Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'dan Suriye'deki mağdurlara 34 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜYAP Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Suriye'de milyonlarca insanın sıkıntı ve ihtiyaç içinde olduğunu söyledi.

Vakfın, kurulduğu günden beri mazlum coğrafyalara yardım götürmek için çaba sarf ettiğini belirten Aktaş, "Böyle bir sürece destek vermenin ve İHH'nin 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde Türkiye çapında böyle bir organizasyonu gerçekleştirmesinin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan da bölgedeki mazlumların huzurlu bir yaşama kavuşmalarını ve zulmün bitmesini arzu ettiklerini dile getirerek, "Bursa olarak, Suriye'deki savaş başladığı ilk günden beri oradaki mazlumların yanında durmaya gayret gösterdik. Bugün giden tırlarla 934'üncü yardım tırını göndermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Başta un olma üzere gıda maddeleri, temizlik malzemeleri, soba, yakacak, battaniye, yatak ve giysilerin yüklendiği 25 tır, İl Müftüsü İzani Turan'ın dua etmesinin ardından yola çıktı.

Uğurlama törenine, Vali Yakup Canbolat, siyasi partilerin temsilcileri ve iş adamları katıldı.

- Eskişehir

İHH Eskişehir Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karadaş, Vilayet Meydanı'ndaki uğurlama töreninde, Dünya İnsan Hakları Günü'nde, dünyanın insan hakları karnesine bakıldığında özellikle bazı coğrafyalarda kan ve göz yaşının arttığı bir dönemin yaşandığını anlattı.

Suriye, Filistin, Yemen, Libya, Afganistan, Irak, Somali, Mısır, Doğu Türkistan, Arakan ve Kudüs'te yaşanan acıların tazeliğini koruduğuna işaret eden Karadaş, şöyle konuştu:

"2020 yılında göç yollarında ve mülteci teknelerinde yaşamını kaybeden savaş mağdurları ve ülkesini terk etmek zorunda kalan milyonlarca mülteci var. Bir tarafta sınırsız imkanlara ve zenginliklere sahip olan ülkeler varken diğer yanda en temel gıdaya ve temiz suya ulaşamayan ülkeler ve insanlar var. Her geçen gün binlerce insan yaşam, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel insan haklarından mahrum kalmaktadır."

Törende 6 yardım tırı, bölgeye hareket etti.

- Kütahya

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğince yürütülen kampanya kapsamında, hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardım malzemeleri bir tıra yüklendi.

Dernek başkanı Mustafa Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tırda un, gıda malzemeleri ve battaniyelerin bulunduğu aktardı.

Dua edilmesinin ardından tır, Suriye'nin İdlib bölgesine uğurlandı.

- Bilecik

İHH İnsani Yardım Vakfı Bilecik Şubesince, 10 ton un, 11 ton kömür, kışlık kıyafet, çocuklar için hijyen paketi ve gıda kolilerinin bulunduğu tır, dualarla yola çıkarıldı.

Törende konuşan şube başkanı Ali Öktem, Suriye'de kışlık giysi, ayakkabı, bebek, çocuk ve hasta bezi, süt tozu, bebek bisküvisi gibi acil ihtiyaçların devam ettiğini vurguladı.

Öktem, "Bugün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- Yalova

Yalova'da, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası yanındaki parkta düzenlenen programda konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Yalova Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Yıkılmaz, vakıf olarak milletin destekleriyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Vali Muammer Erol'un da katıldığı program, dua edilmesinin ardından tırın yola çıkarılmasıyla sona erdi.