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Aktüel Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Aktüel

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-19 12:12:25 -
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

BURSA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Bursa ve çevre illerde sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Bursa'da vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu meydanlar, caddeler ve yollarda kısıtlama dolayısıyla sessizlik hakim oldu.

Polis ekiplerinin birçok noktada uygulama yaparken, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

- Eskişehir

Kentte normalde en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel ve Sakarya Atatürk caddeleri ile Porsuk Bulvarı sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu dikkati çekti. Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında ise polis ekiplerince kontroller gerçekleştirildi.

- Balıkesir

Balıkesir'de başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Edremit ve Vasıf Çınar caddelerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması yaparak, araçlardaki kişilerin izin belgelerinin olup olmadığını denetliyor.

Manyas ilçesinde de vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu meydan, caddeler ve yollar kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

- Çanakkale

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin belirlenen noktalarında denetlemeler yapıldı ve bazı kavşaklarda önemler alındı.

Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

- Kütahya

Kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlar adeta sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya uydukları görüldü.

- Yalova

Vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu sahil bölümleri, parklar, meydan, cadde ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri birçok noktada uygulama yaparken, kısıtlamaya uymayanlara da cezai işlem uygulandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Araştırma Kavşağında oluşturulan noktalarda ise araçlar üzerinde inceleme yapan ekipler, kısıtlamaya uymayanlara yönelik işlem başlattı.

- Bilecik

Kısıtlamalar kapsamında kentte sessizlik hakim olurken işlek alanlar olan Atatürk Bulvarı ile Tevfikbey Caddesi boş kaldı.

Emniyet ekipleri, araç megafonlarıyla vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyarırken denetimlerini sürdürdü.

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