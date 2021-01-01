Bursa ve çevre iller yeni yıla sessiz girdi

BURSA (AA) - Koronavirüsle mücadele kapsamında, 4 Ocak 2021 pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Bursa ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Bursa'nın birçok yerinde yoğunluk yaşandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu meydan, cadde ve yollar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri birçok noktada uygulama yaparken, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

- Eskişehir

Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri de sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu görüldü.

Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve diğer ilgililer birlikte Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında bulunan MOBESE Merkezi'ne gitti.

Sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında bilgi alan Vali Ayyıldız, daha sonra beraberindekilerle beraber kentteki polis ve jandarma karakollarını ziyaret etti.

- Balıkesir

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Balıkesir'de sessizlik hakim oldu. Kentte gün içinde yoğunluğun yaşandığı Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddeleri bomboş kaldı, yeni yıla sessiz girildi.



- Çanakkale

Çanakkale'de de tedbirler kapsamında kent genelinde uygulama yapıldı.

İskele Meydanı başta olmak üzere kentin belirlenen noktalarında çok sayıda polis ekibince denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın da katıldığı denetimlerde ekipler kimlik kontrollerinin yanı sıra vatandaşların izin belgelerini inceledi.

Daha önce yoğunluk yaşanan Kordon Boyu, Demircioğlu Caddesi ve Saat Kulesi Meydanı ise kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

- Kütahya

Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

İşlek kavşaklarda ise polis ekipleri uygulama yapıyor. Yılbaşı nedeniyle il genelinde 3 bin 658 kolluk kuvvetinin görev aldığı bildirildi.

- Bilecik

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla denetimlerini sıklaştıran emniyet ekipleri, vatandaşların kısıtlamaya uyup uymadıklarını kontrol etti.

Kentin işlek alanları Atatürk Parkı, Tevfikbey Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.



