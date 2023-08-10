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Siyaset Bursa Valiliği 'kamp ve alkol yasak' dedi! CHP'li belediye iptal etti... Hani derdiniz sanattı?
Siyaset

Bursa Valiliği 'kamp ve alkol yasak' dedi! CHP'li belediye iptal etti... Hani derdiniz sanattı?

Yeniakit Publisher
2023-08-10 19:56:00 -
Bursa Valiliği 'kamp ve alkol yasak' dedi! CHP'li belediye iptal etti... Hani derdiniz sanattı?

Bursa Valiliği Nilüfer Müzik Festivali kapsamında kamp yapılması ile alkol alınmasının yasak olduğunu açıkladı. CHP'li belediye ise "madem kamp ve alkol yasak, o zaman iptal ediyoruz" dedi.

CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından 1-2-3 Eylül tarihlerinde Balat Ormanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Nilüfer Müzik Festivali iptal edildi.

Nilüfer Belediyesi’nin 2015 yılından bu yana düzenlediği festivale bu yıl da valilik tarafından izin verildi ancak geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzluklar sebebiyle festivalde kamp ve alkole müsaade edilmedi.

Amacı sözde sanat olan CHP'li Turgay Erdem ise, festivalde alkol ve kampa izin verilmemesine tepki göstererek etkinliği iptal ettiklerini açıkladı.

"Nilüfer Kaymakamlığı kanalıyla bize ulaşan bir engelleme girişimiyle karşı karşıya kaldık." diyen CHP'li başkan, "Festivalimize kamp ve alkol yasağı geldi. “Şimdi size sormak istiyorum. Ne değişti? 2015 yılından bu yana hiçbir sorun çıkmadan bu organizasyonu yaptık. Şimdi ne değişti de izin verilmiyor?" ifadelerini kullandı.

CHP'li Erdem festivali iptal ettiklerini sözlerine ekledi.
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