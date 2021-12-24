  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa trafiğine koşu ayarı
Aktüel

Bursa trafiğine koşu ayarı

Bursa’da 26 Aralık Pazar günü 09:00-11:00 saatleri arasında 86.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:45 -
Bursa trafiğine koşu ayarı

Bursa’da 26 Aralık Pazar günü 09:00-11:00 saatleri arasında 86. Büyük Atatürk Koşusu yapılacağı için trafik yeniden düzenlenecek.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, pazar günü 1.Murat Caddesi -Çekirge İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önü (Başlangıç) - Hamam Caddesi - Çekirge Caddesi - Altıparmak Caddesi - Cemal Nadir Caddesi - Atatürk Caddesi - Heykel ( Bitiş) istikametleri, saat:08:30’dan itibaren araç trafiğine kapatılacak. Koşu bitene kadar bu istikameti kullanacak olan araç sürücülerinin alternatif güzergâh olarak, Doburca Caddesi, Kükürtlü Caddesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı, İzmir Yolu Caddesi, Haşim İşcan Caddesi istikametlerini kullanmaları istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay