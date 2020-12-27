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Ekonomi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Burkay 2020 yılını değerlendirdi:
Ekonomi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Burkay 2020 yılını değerlendirdi:

"Yeni yıla aşı çalışmalarının verdiği umutlarla giriyoruz. Virüsün panzehiri, nitelikli üretimdir. 2021 yılında üretimdeki gücümüzle pandemi döneminin sunduğu yeni fırsatlara odaklanmalıyız" - "Toplumsal refahı, istihdamı, adil gelir dağılımını ve sürdürülebilir büyümeyi önceliklendiren reform çalışmaları, üretim ve yatırım iklimine de olumlu yansıyacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-27 13:30:47 -
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Burkay 2020 yılını değerlendirdi:

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomide ağır tahribat oluşturduğunu, 2021 yılında üretimdeki güçle salgın döneminin sunduğu yeni fırsatlara odaklanılması gerektiğini belirtti.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini, yeni yıldan beklentilerini aktardı.

Ülke olarak 2020 yılına iyimser başladıklarını hatırlatan Burkay, ancak Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Kovid-19 salgınının ekonomideki dengeleri alt üst ettiğini vurguladı.

Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden Bursa'nın da salgından yoğun şekilde etkilendiğine değinen Burkay, "Ülke ekonomimizle benzer şekilde yıla ilk çeyrekte yüksek bir üretim ve ihracat performansıyla başladığımız Bursa'da, ikinci çeyrekten itibaren daralma yaşadık. Üçüncü çeyrekte ise yurt içi ve yurt dışında iktisadi faaliyetlere hızlı dönüşle bu kez sanayi üretimi ve ihracatta geçen yılın da üzerine çıkan bir performans gösterdik. Ancak genel olarak imalat sanayimizde ve ihracatta dalgalı bir seyir izlerken özellikle yeme-içme ve turizm başta olmak üzere hizmetler sektöründe çok sancılı bir dönem yaşadık." ifadelerini kullandı.

Burkay, yan sanayi ve tedarik zincirinin tüm katmanlarının dönüşümüne hız kazandıracak yerli otomobilin üretimine, gerek nitelikli personel temini gerekse Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla destek sağladıklarını bildirdi.

- "Devletimiz her zaman iş dünyamızın yanında oldu"

Salgın sona erdiğinde işletmelerin yeniden hizmet verecek maddi güce ve iradeye kavuşmasının sağlanmasının önemine dikkati çeken Burkay, "2020 yılında hem sağlık hem de ekonomi cephesinde birçok uygulamayı başarılı bir şekilde yürüten devletimiz her zaman iş dünyamızın yanında oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomide yeni dönem' söylemi de iş dünyamıza yeni yıl öncesinde umut verdi. Bursa iş dünyası temsilcileri olarak Türkiye'nin bu süreci en kısa sürede atlatması ve ekonomideki çarkların yeniden dönmesi için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa iş dünyasının son 100 yılın en derin ekonomik krizine neden olan salgın döneminde bile üretim ve istihdamı korumak için çetin mücadele verdiğini belirten Burkay, şunları kaydetti:

"Yeni yıla ise aşı çalışmalarının verdiği umutlarla giriyoruz. Virüsün panzehiri, nitelikli üretimdir. 2021 yılında üretimdeki gücümüzle pandemi döneminin sunduğu yeni fırsatlara odaklanmalıyız. Aşı uygulamaları, yılın ikinci çeyreğinden itibaren küresel ticarete de olumlu yansıyabilir. Küresel tedarik zincirlerinde yeniden yapılanma ve öne çıkacak yakından tedarik eğilimi Bursa gibi güçlü üretim merkezleri için önemli fırsatlar barındırıyor. Bursa'nın özellikle küresel ticaretteki büyümeden çok daha yüksek pay alabileceğine inanıyoruz. Firmalarımızın yurt dışında oluşacak talep artışını karşılamak için hazır olması gerekecek. Bu nedenle devletimizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat desteklerinin yeni yılda da sürdürmesi kritik önem arz ediyor. Toplumsal refahı, istihdamı, adil gelir dağılımını ve sürdürülebilir büyümeyi önceliklendiren reform çalışmaları, üretim ve yatırım iklimine de olumlu yansıyacak."

Merkez Bankasının piyasaların beklentileri doğrultusunda gerçekleştirdiği faiz artışlarına da değinen Burkay, yeni yılda işletmelerin ve yatırımcıların beklentisinin tek haneli enflasyon ve düşük faiz koşullarının yeniden oluşturulması olduğunu sözlerine ekledi.

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