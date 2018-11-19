“Bursa Textile Show” beklentileri aştı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) desteğiyle 14-16 Kasım’da düzenlenen ve 50 ülkeden 350’ye yakın yabancı alıcının katıldığı “Bursa Textile Show”da 5 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildi. Bursa Textile Show ilk yılında katılımcılar ve yabancı ziyaretçilerden tam not aldı. 80’in üzerinde firmanın stant açarak 2019-2020 sonbahar kış kumaş koleksiyonlarını sergilediği fuarda, trend ve modayı belirleyen Bursa’nın yüksek kaliteli ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, fuar süresince 5 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildiğini vurguladı. Kuş, yapılan görüşmelerin yaklaşık yüzde 50’sinin olumlu sonuçlanma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.