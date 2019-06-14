Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Bursa Teknik Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Bursa Teknik Üniversitesi, toplam 15 öğretim üyesi alımı yapılacak. Peki, Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Bursa Teknik Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Bursa Teknik Üniversitesi'nin akademik personel ilanı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada," Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ”doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle başlar, onbeşinci (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur.