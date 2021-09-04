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Ekonomi Bursa Teknik Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacak
Ekonomi

Bursa Teknik Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacak

Bursa Teknik Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere üzere 15 öğretim üyesi alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 13:42:00 - 2021-09-04 13:43:32
Bursa Teknik Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacak

Bursa Teknik Üniversitesi,'nin yeni öğretim üyesi alımları yapacağı bildirildi. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'den yayınlanan ilana göre Bursa Teknik Üniversitesi çeşitli fakültelerde görevlendirilmek üzere 15 kıişilik öğretim üyesi alımı yapılacacağı açıklandı. Adaylar söz konusu ilana, ilanın yayın tarihinden sonraki 15 gün içiresinde başvurularını yapabilecek.

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