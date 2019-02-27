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Bursa Milletveili Özen: "Nilüfer’in kaybolan 20 yılını geri kazandıracağız"

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Nilüfer ilçesinin kaybolan 20 yılını geri kazandıracak projelere imza atacaklarını söyledi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:41
Bursa Milletveili Özen: "Nilüfer’in kaybolan 20 yılını geri kazandıracağız"

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Nilüfer ilçesinin kaybolan 20 yılını geri kazandıracak projelere imza atacaklarını söyledi.


Seçim çalışmaları kapsamında Nilüfer ilçesindeki organize sanayi bölgesindeki fabrika çalışanları ve yöneticileriyle bir araya gelen AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, siyasetçi, yerel yönetim ve sanayici işbirliğinindaha da aktif hale gelmesini arzu ettiklerini söyledi. Bunu da mümkün mertebe diyaloğu sıcak tutarak başarmaya çalıştıklarını belirten Özen, "Çünkü bu üçlü ayak çok önemli. herkes bu ülkeye bu şehre değer katmak için çaba sarf ediyor. En büyük çabayı da iş adamlarımız ve çalışanlarımız ortaya koyuyor" dedi.


Bu ülkeye hizmet gözüyle bakan bir liderin kadrosunda yer aldıklarını belirten Özen, "Biz de aşk ile çalışıyoruz. Bu ülkeye ve şehre hizmet etmeye kararlıyız. Bursa ortak paydamız ve derdimiz bir.İnşallah AK Parti Nilüfer İlçe Belediye Başkan Adayı Necati Şahin ile birlikte Nilüfer ilçesinde de de iyi çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Bir çok kurumda kendini kanıtlamış ve rüşdünü ispat etmiş bir başkan adayımızdır. Nilüfer ilçesinin kaybolan 20 yılını inşallah kazandıracak projelere imza atacak. Nilüfer haklının da bunu yakından göreceğini ve hareket edeceğine inanıyorum. Büyükşehir, Nilüfer ve hükumetimiz olarak güzel projelere imza atacağız. Aynı mekanizmada olmak ve koordinasyonun bütün olması üretiminde hızlı olmasını sağlıyor. Şehrin çözümü noktasında çok daha hızlı yol alacağımıza inanıyorum. Nilüfer bu anlamda çok zaman kaybetti. inşallah 31 mart seçimlerinden sonra değişimi birlikte yaşayacağız" diye konuştu.


AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin ise, "Nilüfer’in bir değişime ihtiyaca var. Büyükşehir ile birlikte iyi işler yapacağımıza inanıyorum. biz görevde olsak da olmasak da belediyelerimize bilgilerimizi belediyelerimize aktardık. Bursa’nın ve Nilüfer ilçesinin geleceğini planlamak çok önemli. İnşallah seçimleri alacağız ve bunu başaracağız. Şu anda Nilüfer ilçesi ayrı bir bölge olarak lanse ediliyor. 1326’dan beri Bursa bizim vatanımız. O tarihten beri insanlar Bursa’da gülümsüyor. Ama sanki Mudanya caddesinin sağ tarafı Osmangazi’de hep ağlıyorlar. Karşıya geçtiğiniz de gülüyorsunuz gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor" şeklinde konuştu.


Bu zamana kadar gelmiş geçmiş belediye başkanları yaptıkları projelerle akıllarda yer edindiğine değinen Şahin, "Osmangazi’de bir kent meydanı vepanorama 1326 projeleri akıllarda kalmıştır. Büyükşehirin Mihraplı Parkı akılda kalmıştır. Ancak Nilüfer ilçesinde 20 yıldır ne gibi akılda kalacak bir proje yapılmıştır. Bunu bir televizyon programında da dile getirdi. Karşımdaki gazeteciler,yere gömülen çöp konteynarlarından bahsetti. Onlarda şu anda kullanılmıyor. Gerçekleştirdiği basın toplantıları bile Merinos Kültür Merkezinde yapacak. Nilüfer’de böyle bir alan bile oluşturulmamış" dedi.


Yapılan ziyaretlerde fabrikaların üretim hatları gezildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:41
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