Yerel Bursa İznik'te ev yangını: 80 yaşındaki Ahmet Demircan hayatını kaybetti
Yerel

Bursa İznik'te ev yangını: 80 yaşındaki Ahmet Demircan hayatını kaybetti

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bursa İznik'te ev yangını: 80 yaşındaki Ahmet Demircan hayatını kaybetti

İznik ilçesinde tek katlı bir müstakil evde çıkan yangın mahallede büyük paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede, evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Demircan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ekiplerin kontrolü sırasında evde yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki Ahmet D'nin öldüğü tespit edildi.

 

