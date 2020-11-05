  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Aktüel

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:16:11 -
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.30 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Elverişsiz hava şartları nedeniyle BUDO'nun 09.30-15.00 saatlerindeki 7 seferinin de programdan kaldırıldığı duyurulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan skandal Azerbaycan hamlesi! 'Taarruz Köprüsü' görüntülendi
Dünya

İran'dan skandal Azerbaycan hamlesi! 'Taarruz Köprüsü' görüntülendi

Suriye ve Dağlık Karabağ meselelerinde Türkiye aleyhine çıkışlar yapan İran tarafı Ermenistan yönetimine tepki çeken bir sevkiyatta bulundu...
Biden'dan 'zafer' açıklaması
Dünya

Biden'dan 'zafer' açıklaması

ABD yeni başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı seçimlerde nefesle tutuldu. Trump oylarda hile vurgusu yapark..
Nazlı çelik’ten ‘tükürükçü’ HDP’li Abdullah Zeydan’a büyük şok!
Gündem

Nazlı çelik’ten ‘tükürükçü’ HDP’li Abdullah Zeydan’a büyük şok!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonları haberleştirdiği gerekçesi..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay