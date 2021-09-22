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Kültür - Sanat Bursa ‘çikolata müzesi’ ile tatlı
Kültür - Sanat

Bursa ‘çikolata müzesi’ ile tatlı

Bursa’da ziyarete açılan müzede kentin tarihini anlatan çikolatadan yapılmış eserler, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 23:15:00 -
Bursa ‘çikolata müzesi’ ile tatlı

Nilüfer ilçesinde 4 girişimci tarafından 900 metrekaresi kapalı 3 bin metrekare alanda açılan Bursa Çikolata Müzesinde, yaklaşık 8 ton çikolata kullanıldı. Müzede, Osmanlı Devleti’nin bir dönem başkenti olan şehrin han, hamam, medrese, köprü ve cami gibi sembol eserlerinden oluşan objeler sergileniyor. Bazı Türk devlet büyükleri ve sanatçıların heykellerine de yer verilen müzedeki eserler arasında Osmanlı’nın neredeyse tüm dönemlerine şahitlik eden 614 yaşındaki “İnkaya Çınarı” dikkati çekiyor. Müzeyi, açılışından bu yana yaklaşık 3 ayda 10 bin kişi ziyaret etti.

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