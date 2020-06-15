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Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda transfer

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:37:05 -
Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda transfer

BURSA (AA) - Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, pasör Muhammed Kaya'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona hazırlanan Bursa temsilcisi, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Yeşil-beyazlılar, pasör Muhammed Kaya ile anlaşma sağladı.

Voleybola Arkas Spor takımında başlayan 25 yaşındaki oyuncu, 5 yıl A takımda olmak üzere 11 yıl bu takımın formasını giydi. Muhammed aynı zamanda çeşitli kategorilerde 20 kez milli takım forması giyme başarısı gösterdi.

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