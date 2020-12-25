Bursa Büyükşehir Belediyesinden esnafa destek

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle çalışma saat ve hizmetlerine çeşitli sınırlamalar getirilen ve paket servisle hizmet veren esnaf için internet sitesi hazırlayarak, esnafla vatandaş arasında iletişim köprüsü kurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, genelge kapsamında iş yerlerini kapatan esnafa yönelik, gıda yardımı, belediye alacaklarının ertelenmesi, kira muafiyeti, esnafa ait mesken su faturalarında yüzde 50 indirim gibi pek çok uygulamayı hayata geçirdiği hatırlatıldı.

Esnafa rahat bir nefes aldırabilmek amacıyla farklı uygulamaları devreye alan Büyükşehir Belediyesinin, işyerlerini kapatmayan ancak süreçten olumsuz etkilenen esnafla vatandaş arasında iletişim köprüsü kurmak için"www.esnaf.bursa.bel.tr" adresli internet sitesini hizmete girdiği ifade edildi.



Site ile paket servis yapan işletmeler ve mahalle bakkallarını tek çatı altında toplayarak vatandaşların esnafa daha kolay erişimini sağladığı belirtildi.

Siteye kaydını yaptıran esnaf sayısı bir hafta içinde 312'ye ulaşırken, böylelikle küçük esnafın daha geniş kitlelere ulaşımına da imkan sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünya devi olarak bilinen gelişmiş ülkelerin bile pandemi nedeniyle çok zor durumlara düştüğünü, Türkiye'de ise yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla sürecin en az hasarla atlatılmaya çalışıldığını belirtti.

Bu süreçte gerek işyerlerini kapatmak zorunda kalan, gerekse de çalışma saatlerine sınırlama getirilen esnafa destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Aktaş, "Ancak şu unutulmamalı, biz esnafımızı tek çatı altında topladık. Asıl iş bundan sonra halkımızda. Vatandaşlarımız da bu siteye girip, kendi mahallesi, kendi semtindeki küçük esnaftan alışveriş yaparak onlara destek olmalı. Bu süreci ancak birlikte aşabileceğimiz unutulmamalı." ifadelerini kullandı.